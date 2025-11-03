Сербские студенты перекрыли улицу ради акции памяти

Около сербского парламента собрались студенты, гимназисты и люди старшего возраста, чтобы перекрыть улицу Таковска. Они провели 16-минутную акцию молчания в память о жертвах трагедии в Нови-Саде, где 1 ноября 2024 года обрушился навес на железнодорожном вокзале, сообщает РИА Новости .

Сербская полиция сообщила о задержании 37 человек по подозрению в организации беспорядков возле Скупщины (парламента) в Белграде в ночь на понедельник. К утру 3 ноября ситуация у парламента стабилизировалась, и движение по улице Таковской восстановилось.

Приблизительно ко времени трагедии в Нови-Саде (13:52 мск) у перекрестка и ограждения перед зданием парламента собрались упомянутые граждане. Они заблокировали улицу, соблюдали 16 минут молчания, после чего большинство разошлись, оставив небольшую группу людей.

У ограды Скупщины появилась палатка. Дияна Хрка, потерявшая своего 27-летнего сына Стефана Хрка в результате обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, объявила о начале голодовки перед парламентом в воскресенье днем. Она требует найти виновных в произошедшем и инициировать досрочные выборы.

Вечером студенты и сочувствующие люди стали поддерживать Дияну перед ограждением парламента. Параллельно на площади перед парламентом сторонники сербских властей развернули палаточный лагерь под названием «Чациленд».

