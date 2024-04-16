Сенатор Вэнс: РФ в любом случае будет иметь преимущество над ВСУ

Вашингтону нужно признать сегодняшние реалии на Украине и прекратить поддержку ВСУ, заявил сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью CNN, пишет РИА Новости .

Соединенным Штатам, по его словам, следует сосредоточиться на внутренней политике. Вэнс привел в пример артиллерийские снаряды калибра 155 мм. При этом Россия имеет пятикратное преимущество над Украиной в их количестве.

«Они нужны израильтянам. Нужны тайваньцам. И конечно же, нужны Америке. Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики», — указал сенатор.

Положение украинской армии не смогут изменить никакие объемы помощи со стороны Соединенных Штатов, добавил Вэнс.

«Я не берусь судить их действия с нравственной точки зрения. <...> Но необходимо признать реальность на поле боя», — резюмировал он.