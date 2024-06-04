Сенатор Савченко уходит из Совфеда заниматься наукой
Сенатор от Белгородской области покинул пост по собственному желанию
Фото - © Сенатор от Белгородской области покинул пост по собственному желанию/Telegram-канал Савченко
Сенатор Совфеда от Белгородской области и бывший губернатор региона Евгений Савченко покинул пост по собственному желанию, пишет РИА Новости.
«Савченко написал заявление по собственному желанию», — сказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с агентством.
По его словам, данный вопрос включен в повестку заседания Совфеда 5 июня.
Сам политик-тяжеловес в своих соцсетях объяснил решение желанием больше сосредоточиться на научной и экспертной работе.
Савченко был губернатором региона с 1993 по 2020 год, после чего стал сенатором от региона.