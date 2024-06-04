Сенатор Савченко уходит из Совфеда заниматься наукой

Фото - © Сенатор от Белгородской области покинул пост по собственному желанию/Telegram-канал Савченко

сегодня в 23:18

Сенатор от Белгородской области покинул пост по собственному желанию

Сенатор Совфеда от Белгородской области и бывший губернатор региона Евгений Савченко покинул пост по собственному желанию, пишет РИА Новости .

«Савченко написал заявление по собственному желанию», — сказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с агентством.

По его словам, данный вопрос включен в повестку заседания Совфеда 5 июня.

Сам политик-тяжеловес в своих соцсетях объяснил решение желанием больше сосредоточиться на научной и экспертной работе.

Савченко был губернатором региона с 1993 по 2020 год, после чего стал сенатором от региона.