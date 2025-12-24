Сенатор Алексей Пушков заявил, что политика принуждения к поддержке решений Еврокомиссии вызывает все большее отторжение в странах Евросоюза.

В своем телеграм-канале политик отметил, что отказ Венгрии, Словакии и Чехии участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС отражает отношение не только их граждан, но и «многих европейцев».

В качестве подтверждающего примера он привел свежие данные социологических опросов в Польше. По информации исследовательской компании IBRiS, почти 25% поляков поддерживают идею выхода страны из Евросоюза (Polexit), тогда как большинство (65,7%) по-прежнему за сохранение членства.

Да, большинство поляков — 65,7% — по-прежнему поддерживает членство Польши в ЕС, но внимание обращает то, что число его противников постоянно растет. К ним относится уже каждый 4-й поляк», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что поддержка идеи Polexit достигает 43% среди правоконсервативных польских избирателей, и это понятие из маргинального превратилось в «политический символ этой части электората». По его словам, именно эта группа избирателей поддержала на выборах президента Польши евроскептика Радослава Навроцкого.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.