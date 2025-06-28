Сенатор Пушков высмеял «арктическую паранойю» Дании

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления датских военных, сравнив их опасения «русской угрозы» с конкурсом на глупость года».

Поводом стало интервью главы Арктического командования Дании Сёрена Андерсена Reuters, где тот признался, что спокойно относится к планам США по контролю над Гренландией, но теряет сон из-за гипотетической «русской угрозы».

Андерсен заявил, что не теряет сна из-за предложения американского президента Дональда Трампа купить Гренландию или даже применить силу. При этом датский командир всерьёз опасается «появления русских» на острове, хотя РФ никогда не заявляла подобных амбиций.

«Когда датские военные боятся не реальных планов Трампа, а вымышленных русских в Арктике — это новый уровень стратегической слепоты», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что Россия сосредоточена на развитии Северного морского пути, а не на фантастических операциях в датских владениях.