Европейские лидеры покидали встречу с сомнением, что США является надежным гарантом безопасности. Американский лидер Дональд Трамп же демонстрировал открытое раздражение к союзникам, которые, по его мнению, не только поддерживали его политических противников, но и пытаются втянуть Америку в бессмысленную украинскую авантюру, написал российский политик в своем Telegram-канале.

Особую остроту дискуссиям придавала украинская проблема. Альянс в целом продемонстрировал отсутствие единого видения: как поддерживать Киев, если вероятный будущий президент США категорически против расширения НАТО, а европейские страны физически не способны компенсировать возможное сокращение американской помощи, считает сенатор.

Как отмечает Пушков, ирония ситуации в том, что лишь Владимир Зеленский мог быть абсолютно уверен — но лишь в том, что события развиваются против него. Гаагская встреча стала наглядной демонстрацией того, как геополитические амбиции сталкиваются с экономическими реалиями и личными амбициями лидеров.

Этот саммит войдет в историю не как триумф западного единства, а как момент истины, когда внутренние противоречия альянса вышли на поверхность. И главный вопрос теперь — сможет ли НАТО преодолеть этот кризис доверия или раскол будет только углубляться, особенно в случае возвращения Трампа в Белый дом, резюмировал Пушков.