Сенатор от Пермского края может потерять место в верхней палате парламента

По данным РБК, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов может завершить свою работу в верхней палате парламента.

Информацию подтвердили три источника, близкие к администрации президента и руководству Совфеда.

Судьба сенатора решится в сентябре, когда в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Новоизбранный глава региона получит право делегировать своего представителя в Совет Федерации.

Климов может получить поддержку со стороны руководства «Единой России», что теоретически увеличивает его шансы сохранить позицию. Политологи отмечают, что эта ситуация отражает традиционную для сентября борьбу за сенаторские кресла в преддверии формирования нового состава Совфеда.

Сам Климов пока не комментирует возможную отставку. Он представляет Пермский край в Совете Федерации с 2014 года и известен как один из самых медийных сенаторов, регулярно выступающий по вопросам международной политики.