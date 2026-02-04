Сенатор Никонорова рассказала о крупных протестах на Украине
Массовые протесты иногда случаются на Украине. Причина — в проблемах в экономической и социальной сферах, сообщила сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
На Украине имеется сильное напряжение в перечисленных сферах. Среди них есть и критическое состояние коммунальной сферы.
«Периодически выливается в массовые протесты», — отметила Никонорова для РИА Новости.
По словам сенатора, государственный бюджет страны «лопнул по швам». У украинцев не заканчивается противостояние с местным военкоматом — территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
