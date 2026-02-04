сегодня в 08:42

Сенатор Никонорова рассказала о крупных протестах на Украине

Массовые протесты иногда случаются на Украине. Причина — в проблемах в экономической и социальной сферах, сообщила сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

На Украине имеется сильное напряжение в перечисленных сферах. Среди них есть и критическое состояние коммунальной сферы.

«Периодически выливается в массовые протесты», — отметила Никонорова для РИА Новости.

По словам сенатора, государственный бюджет страны «лопнул по швам». У украинцев не заканчивается противостояние с местным военкоматом — территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

