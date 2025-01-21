Сенатор Климов: Трамп прагматически оценит продолжение поддержки Украины
Вновь избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на продолжение помощи Украине будет смотреть исключительно с прагматической точки зрения, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
«На мой взгляд, сам по себе конфликт на Украине Трампу не мешает. Но его удручает, что 200 млрд долларов из американского казначейства на это дело ушло и ничего из того, что было обещано американскому народу, как говорит Трамп, не было сделано. Это его беспокоит, а еще его удручает, что на этом нажились люди, которые ему мешали жить на протяжении последних лет», — заявил Климов в ходе брифинга.
По словам сенатора, Трамп и его команда будут принимать решение о продолжении помощи Украине, исходя из логики «выгодно или не выгодно». Также Климов допускает, что президент США может отказать не прямо, а переложить это бремя на Евросоюз.
«Речь о том, что во главе США сейчас очень консервативный купец, прагматичный и рациональный человек, который, в отличие от фанатика Байдена, не будет за какие-то около либеральные, неофилосовские идеи биться. Трамп идет к намеченной цели — сделать Америку снова великой», — заключил Климов.