Сенатор Климов назвал БДИПЧ ОБСЕ «организацией жуликов и воров»

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что считает Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ организацией, которая берет на себя полномочия судов и ЦИК.

На его взгляд, необходимо найти БДИПЧ замену.

«Вообще БДИПЧ для меня — это организация жуликов и воров, да простят меня те, кто может на это обидеться. Но то, что институт международного наблюдения необходим, это правда. Он возник не с появлением БДИПЧ, он возник еще в позапрошлом веке и он позволяет обеспечить дополнительную прозрачность избирательным процессам», — сказал Климов во время брифинга.

По его словам, Республика Беларусь пригласила на выборы президента в 2025 году наблюдателей от БДИПЧ, однако те отказались приезжать и объявили электоральную процедуру в РБ недействительной. Законодательство России предполагает, что на выборах федерального уровня и референдумах могут присутствовать иностранные наблюдатели, отметил сенатор.

Как заявил Климов, чтобы система международного наблюдения за выборами развивалась, необходимо иметь своего рода ассоциацию наблюдателей, при этом они могут и не быть профессиональными юристами.