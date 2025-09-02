Сенатор Климов: я бы не сбрасывал со счетов старушку Британию

Относиться к роли Великобритании на мировой арене легкомысленно не стоит, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Там, кстати, второй по мощности международный финансовый центр. Система их университетов очень серьезно работает над составом элит стран на всех континентах. Их, так называемые мозговые центры, переваривают большое количество политиков из многих стран мира. Так что я бы не сбрасывал со счетов старушку Британию», — сказал Климов.

Он допустил, что Великобритания намерена продолжать вести агентурную и разведывательную работу собственными силами. Для других задач Англия может использовать ВСУ в качестве прокси для присутствия на континенте.

По его словам, вооруженные силы Великобритании малочисленны, но в их составе есть очень профессиональные силы разведывательных и диверсионных операций. Поэтому Климов напомнил, что недооценивать эти факторы неразумно.