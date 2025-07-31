«Семья или работа?»: губернатор Кузбасса ответил на вопросы жителей

31 июля в ходе традиционного прямого эфира губернатор Кузбасса Илья Середюк отвечал на вопросы жителей региона. Наибольшее беспокойство у кузбассовцев вызывали проблемы с дорогами и жилищным фондом, однако один неожиданный вопрос заставил главу области серьезно задуматься, сообщает Сiбдепо .

Пользователь Telegram поинтересовался: что в гипотетической ситуации будет для Середюка приоритетнее: провести вечер в кругу семьи или присутствовать на неотложной встрече с инвесторами, готовыми направить миллиарды на развитие Кузбасса?

Середюк ответил предельно честно. Прежде всего, он выразил благодарность своей семье за понимание и терпение, поскольку его близкие давно привыкли к ненормированному рабочему графику. Зачастую он уезжает в отдаленные уголки области с первыми лучами солнца или участвует в ночных инспекциях ключевых строительных объектов. Даже на пасхальную службу в этом году ему удалось попасть лишь ближе к полуночи.

«Предпочтение семье», — отметил губернатор.

Тем не менее, он подчеркнул, что в ситуациях, когда регион нуждается в срочном решении, и от его участия зависит благополучие людей, выбор, безусловно, изменится.