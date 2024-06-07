Semafor: США обострят стратегию применения ядерного оружия
Вашингтон может откорректировать свою позицию по ядерным вооружениям
Вашингтон может откорректировать свою позицию по ядерным вооружениям в сторону обострения, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Semafor.
"Более агрессивная стратегия" в сфере ядерного оружия может быть рассмотрена в пятницу.
Новые походы касаются принципов нераспространению ядерного оружия и контролю над ним, а также численности такого типа вооружений.
Американская администрация дать понять, что "отказ от диалога имеет последствия", указано в статье.