Semafor: США обострят стратегию применения ядерного оружия

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Вашингтон может откорректировать свою позицию по ядерным вооружениям

Вашингтон может откорректировать свою позицию по ядерным вооружениям в сторону обострения, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Semafor.

"Более агрессивная стратегия" в сфере ядерного оружия может быть рассмотрена в пятницу.

Новые походы касаются принципов нераспространению ядерного оружия и контролю над ним, а также численности такого типа вооружений.

Американская администрация дать понять, что "отказ от диалога имеет последствия", указано в статье.