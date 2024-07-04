Semafor: Байден будет пытаться проявить себя на саммите НАТО

Американские президент Джо Байден попробует проявить себя на грядущем саммите стран НАТО на фоне провала дебатов с Дональдом Трампом, пишет РИА Новости со ссылкой на Semafor.

Отмечается, что Демократической партия все еще обеспокоена исходом публичных прений главы Белого дома со своим оппонентом. Саммит Альянса состоится с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

«Я надеюсь, что в течение следующих семи-десяти дней президент будет активно встречаться с людьми в разных частях страны, излагая свою позицию и делая вещи, которые подчеркнут его международный статус, как, например саммиты НАТО», — сказал вице-президент центристско-демократического аналитического центра Third Way Джим Кесслер.

К Байдену, по его словам, в этот раз будет приковано пристальное внимание. В частности, речь также идет о военных союзниках США, которые ждут возвращения к власти Трампа. При этом в публикации отмечается, что Байден не беспокоит европейских чиновников, так как «они имели дело с ним».

«Они, как и я, видели Джо Байдена по другую сторону стола. Их беспокоит Дональд Трамп», — сказал главный демократ в комитете по иностранным делам палаты представителей Грегори Микса.