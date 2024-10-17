Секретная бомба: военкор рассказал, каким оружием может располагать Иран
Фото - © Unsplash.com
Военкор Марат Хайрулин заявил, что РФ могла передать Ирану тайные разработки оружия, сообщает «ФедералПресс».
«Точно неизвестно, что это может быть за иранское оружие. Но если это не ядерный боеприпас, то, наверное, сравнимый с ним по мощности. В России существует такая обычная бомба, которая сравнима по мощности с тактической ядерной бомбой», — отметил Хайруллин.
По его словам, речь идет о вакуумной бомбе «ОДАБ-9000», испытания которой были проведены в 2011 году. Тогда специалисты зафиксировали сильные подземные толчки. Сбрасывать эту бомбу можно только с самолета.
Ранее экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами без подробностей заявил, что Иран располагает секретным оружием, более мощным, чем ядерное.