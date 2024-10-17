Секретная бомба: военкор рассказал, каким оружием может располагать Иран

«Точно неизвестно, что это может быть за иранское оружие. Но если это не ядерный боеприпас, то, наверное, сравнимый с ним по мощности. В России существует такая обычная бомба, которая сравнима по мощности с тактической ядерной бомбой», — отметил Хайруллин.

По его словам, речь идет о вакуумной бомбе «ОДАБ-9000», испытания которой были проведены в 2011 году. Тогда специалисты зафиксировали сильные подземные толчки. Сбрасывать эту бомбу можно только с самолета.

Ранее экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами без подробностей заявил, что Иран располагает секретным оружием, более мощным, чем ядерное.