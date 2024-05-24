Украинский конфликт можно было предотвратить «несколькими словами из Вашингтона», которых не последовало на фоне иррациональных взглядов президента Байдена на Россию, заявил американский журналист Сеймур Херш. Его слова приводит РИА Новости .

Он напомнил, что США за время президентства Байдена потратили 175 млрд долларов «на войну, в которой не могут победить».

«Она может быть только урегулирована дипломатически, если рациональное начало возобладает в Киеве и Вашингтоне», — пояснил журналист.

Он назвал ВСУ «плохо обученной, недоукомплектованной и недоснаряженной армией» которую ждет «сокрушительное поражение» без дипломатического вмешательства. Американское разведсообщество, по словам Херша, давно опасается «иррациональных взглядов Байдена на Россию и Путина, восходящих еще ко временам его работы в сенате».

Лидеры России с 90-х годов прошлого века наблюдали за расширением Североатлантического альянса, и как оно подводит НАТО все ближе к границам страны.

«Опасения, которые, вероятно, возникли у Путина с приходом администрации Байдена, что Украина станет следующей на очереди, могли быть успокоены несколькими словами из Вашингтона. Но их не последовало», — сказано в материале.