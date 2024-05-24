Сеймур Херш: Украина сокрушительно проиграет без вмешательства дипломатии
Украинский конфликт можно было предотвратить «несколькими словами из Вашингтона», которых не последовало на фоне иррациональных взглядов президента Байдена на Россию, заявил американский журналист Сеймур Херш. Его слова приводит РИА Новости.
Он напомнил, что США за время президентства Байдена потратили 175 млрд долларов «на войну, в которой не могут победить».
«Она может быть только урегулирована дипломатически, если рациональное начало возобладает в Киеве и Вашингтоне», — пояснил журналист.
Он назвал ВСУ «плохо обученной, недоукомплектованной и недоснаряженной армией» которую ждет «сокрушительное поражение» без дипломатического вмешательства. Американское разведсообщество, по словам Херша, давно опасается «иррациональных взглядов Байдена на Россию и Путина, восходящих еще ко временам его работы в сенате».
Лидеры России с 90-х годов прошлого века наблюдали за расширением Североатлантического альянса, и как оно подводит НАТО все ближе к границам страны.
«Опасения, которые, вероятно, возникли у Путина с приходом администрации Байдена, что Украина станет следующей на очереди, могли быть успокоены несколькими словами из Вашингтона. Но их не последовало», — сказано в материале.