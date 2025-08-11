Spectator: арктическая сделка РФ и США может заставить Киев пойти на уступки

Потенциальное соглашение между Россией и Соединенными Штатами о совместной разработке арктических месторождений способно стать ключом к разрешению украинского кризиса, сообщает «Царьград» со ссылкой на Spectator.

В материале говорится, что Москва может предложить Вашингтону помощь в освоении арктических ресурсов в обмен на поддержку со стороны США российских условий для прекращения огня.

Авторы Spectator считают, что президент Штатов Дональд Трамп мог бы представить подобное соглашение как крупный коммерческий успех для Америки и способ прекратить конфликт, ответственность за который он возлагает на администрацию экс-лидера Джо Байдена.

В свою очередь, российский глава Владимир Путин мог бы получить поддержку Вашингтона в продвижении своего предложения среди украинского руководства.

В статье подчеркивается, что подобная сделка, особенно если она предполагает территориальные уступки со стороны Украины, может вызвать жесткую негативную реакцию в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский построил свою политическую карьеру на обещаниях возврата всех «потерянных территорий», включая Крым и Донбасс. В связи с этим любое соглашение, закрепляющее территориальные потери, может быть расценено его правительством и значительной частью украинского общества как «предательство».