«Сделал явку с повинной»: Захарова — о словах главы СБУ про подготовку терактов
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов в России являются «явкой с повинной», сообщает ТАСС.
Ранее глава СБУ заявил, что украинская спецслужба готовится «удивить» Россию «новыми сюрпризами», такими как атаки противника на российские аэродромы, а также ж/д инфраструктуру и автомобильные мосты.
«Это явка с повинной. Полное признание того, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что, с учетом зарубежного финансирования, речь идет о международном терроризме.
Дипломат добавила, что юристы дадут соответствующую оценку подобным заявлениям представителей киевского режима.