сегодня в 19:06

Захарова назвала «явкой с повинной» заявления главы СБУ про подготовку терактов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов в России являются «явкой с повинной», сообщает ТАСС .

Ранее глава СБУ заявил, что украинская спецслужба готовится «удивить» Россию «новыми сюрпризами», такими как атаки противника на российские аэродромы, а также ж/д инфраструктуру и автомобильные мосты.

«Это явка с повинной. Полное признание того, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что, с учетом зарубежного финансирования, речь идет о международном терроризме.

Дипломат добавила, что юристы дадут соответствующую оценку подобным заявлениям представителей киевского режима.