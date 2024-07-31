«Сделают свое дело»: Апти Алаудинов ответил, пойдет ли Украина на переговоры

Алаудинов: у Украины не останется выбора, кроме как пойти на переговоры с РФ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «России-24» заявил о недовольстве украинского общества, ощутимых потерях ВСУ и нехватке у противника ресурсов для остановки армии России, сообщает Life.ru .

По его мнению, «это все в совокупности сделает свое дело» — Украина сядет за стол переговоров.

Генерал также обратил внимание, что на решение Киева о начале мирных переговоров могут повлиять президентские выборы в США, которые «непонятно чем завершатся», а также конфликты на Ближнем Востоке.

Алаудинов подчеркнул, что Украина столкнулась с критическим дефицитом финансовых возможностей и человеческого ресурса для ведения боевых действий. Из-за этого Киеву придется сесть за стол переговоров, даже если это будет противоречить его желаниям, считает замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ.