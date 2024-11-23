СБУ заставила извиниться украинского химика за слова об «Орешнике»

К украинскому ученому и блогеру Глебу Репичу, который рассказал о предположительных ударах ракеты «Орешник» по Киеву, приходили представители Службы безопасности Украины, пишет RT .

В публикации указано, что после визита силовиков, Репич записал на видео извинения и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами.

Химик по специальности Репич ранее сообщил, что для полного уничтожения Киева достаточно применить пять новых российских баллистических ракет, аналогичных той, какой был нанесен удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Об испытании ракеты «Орешник» стало известно 21 ноября. Сообщалось, что эта система вооружения может поражать цели в Европе и неуязвима для существующих систем ПВО.