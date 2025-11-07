СБУ заочно обвинила мэра Москвы Собянина в отправке на СВО 90 тысяч человек

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения мэру Москвы Сергею Собянину в совершении военных преступлений. По ее данным, чиновник якобы активно задействует административные возможности для поддержки военных действий России против Украины, сообщает СБУ в своем Telegram-канале .

Согласно собранным доказательствам, московский мэр якобы организовал отправку на линию фронта около 90 тысяч жителей города с момента начала специальной военной операции.

По собранным данным СБУ, свыше 70 тысяч москвичей привлекли к участию в боевых действиях через специальные центры по набору контрактников, действующие в Москве.

«Подозреваемый остается в России, поэтому украинская сторона продолжает работу над тем, чтобы добиться его наказания за преступления против Украины. Работу следователей координировала Генеральная прокуратура, а оперативную поддержку обеспечивало киевское управление Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении СБУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.