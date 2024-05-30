Саркози выразил «серьезные сомнения» касаемо отправки на Украину военных Запада
Экс-президент Франции Николя Саркози выразил «серьезные сомнения» в необходимости отправки на Украину военных Запада, пишет РИА Новости.
В интервью изданию Figaro политик призвал Запад продолжить диалог с Россией.
«Что касается отправки войск, позвольте мне выразить серьезные сомнения. Я не могу представить войну между страной Толстого и страной Бальзака. Подумали ли мы о последствиях?» — сказал Саркози.
Он назвал Украину мостом между двумя непохожими мирами — славянским и западным. Украинцы и русские на протяжении веков вели совместную жизнь, а на территории этой страны сегодня живут «десятки миллионов русскоговорящих людей», добавил Саркози.
«Все это делает этот вопрос более сложным, чем видят его те, кто объясняют его узко и однобоко… Мы можем и должны вести диалог с российским президентом», — подчеркнул он.
Также политик назвал крайне опасной риторику вокруг отправки на Украину западных военных. Мир, по его мнению, «танцует на краю вулкана».