Саркози выразил «серьезные сомнения» касаемо отправки на Украину военных Запада

В интервью изданию Figaro политик призвал Запад продолжить диалог с Россией.

«Что касается отправки войск, позвольте мне выразить серьезные сомнения. Я не могу представить войну между страной Толстого и страной Бальзака. Подумали ли мы о последствиях?» — сказал Саркози.

Он назвал Украину мостом между двумя непохожими мирами — славянским и западным. Украинцы и русские на протяжении веков вели совместную жизнь, а на территории этой страны сегодня живут «десятки миллионов русскоговорящих людей», добавил Саркози.

«Все это делает этот вопрос более сложным, чем видят его те, кто объясняют его узко и однобоко… Мы можем и должны вести диалог с российским президентом», — подчеркнул он.

Также политик назвал крайне опасной риторику вокруг отправки на Украину западных военных. Мир, по его мнению, «танцует на краю вулкана».