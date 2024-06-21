сегодня в 15:33

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду заявила о подписании указа о старте переговоров по вступлению республики в Евросоюз. По ее словам, Кишинев выполнил все ранее озвученные рекомендации Европейской комиссии.

Молдовский лидер отметила, что 25 июня пройдет первая межправительственная конференция Молдова — ЕС. Мероприятие ознаменует старт переговоров между республикой и еврообъединением.

Ключевым переговорщиком от Кишинева в процессе станет вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова, сообщает радио Sputnik Беларусь.

Санду добавила, что для молдован становление частью Евросоюза — курс на процветание, мир и лучшую жизнь.