Самолет Уиткоффа прилетел в Москву

сегодня в 22:43

Самолет, на борту которого находятся спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер приземлился в Москве, пишет ТАСС .

Самолет с представителями США вылетел из воздушного пространства Латвии в 21:44 по московскому времени, затем вошел в воздушное пространство России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.

Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.

