Самолет Уиткоффа прилетел в Москву
Самолет, на борту которого находятся спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер приземлился в Москве, пишет ТАСС.
Самолет с представителями США вылетел из воздушного пространства Латвии в 21:44 по московскому времени, затем вошел в воздушное пространство России.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.
Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.
