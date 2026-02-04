Самолет, предположительно, с делегацией России прилетел в Абу-Даби

Самолет, на борту которого может находиться российская делегация, участвующая во встрече по украинскому урегулированию, прибыл в ночь на среду в Абу-Даби, сообщает РИА Новости .

По данным портала Flightradar24, лайнер Ил-62 специального летного отряда «Россия» приземлился в частном аэропорту в эмиратской столице около 00.10 мск. Этим же самолетом делегация вылетала из Абу-Даби 25 января.

Новый этап переговоров по урегулированию украинского конфликта остается запланированным на 4–5 февраля 2026 года. Территориально делегации России, США и Украины встретятся в Абу-Даби.

Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Украинскую сторону в трехсторонней рабочей группе возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

