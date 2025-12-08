Самолёт Маргарет Тэтчер попал под обстрел ПВО Мозамбика

Пьяный военный едва не сбил самолет Тэтчер над Мозамбиком в 1989 году

Самолёт премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 1989 году попал под обстрел систем ПВО Мозамбика. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на рассекреченные документы, которые десятилетиями скрывались британскими властями.

Как следует из материалов, инцидент произошёл вечером 30 марта 1989 года, когда лайнер с «железной леди» на борту летел из Зимбабве в Малави. Над территорией Мозамбика по самолёту был открыт огонь, однако ракеты не попали в цель.

Согласно документам, в ноябре 1989 года власти Мозамбика в частном порядке подтвердили британскому правительству, что обстрел был случайным, а вина возложена на пьяного командира батареи противовоздушной обороны.

Британские власти в тот момент не стали предавать инцидент огласке. Официальный отчёт Мозамбика по этому делу, как отмечает издание, остаётся засекреченным до 2030 года.

