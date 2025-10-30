сегодня в 07:45

Саммит Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане закончился

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа в южнокорейском Пусане закончились. Их продолжительность составила всего 1 час 40 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Подробности саммита не раскрываются. В начале встречи Си Цзиньпин призвал начать постепенно развивать двусторонние отношения между государствами.

Глава КНР подчеркнул, что переговорщики от США и Китая смогли добиться консенсуса по решению главных торгово-экономических противоречий.

Трамп надеялся, что его саммит в Си Цзиньпином будет успешным. В прошлый раз политики проводили встречу в 2019 году на съезде «Большой двадцатки» в японской Осаке.

