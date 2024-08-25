На северо-западе Германии самую секретную базу НАТО перевели в режим повышенной готовности из-за «русской угрозы», считается, что военные самолеты, находящиеся на стоянке, могут быть уничтожены, пишет «Царьград» .

О переводе самой секретной базы НАТО в ФРГ в режим повышенной готовности сообщило издание The Financial Times. Известно, что эта база является самой сильной в альянсе и на ней базируется в том числе флот воздушной разведки НАТО.

Военное командование НАТО начало паниковать после того, как на одной из баз под Мюнхеном заметили признаки взлома казарм. По их информации, злоумышленники подмешали в воду вещества, чтобы спровоцировать массовое отравление.

Кто именно проник в военные объекты, достоверно неизвестно, но на Западе, по традиции, во всем подозревают Россию.