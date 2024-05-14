Салливан пообещал еженедельные поставки оружия Киеву

США будут еженедельно поставлять Украине новые партии вооружений, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости .

«Вы увидите стабильный поток (военной помощи — ред.) неделя за неделей», — сказал чиновник во время брифинга.

Киев, по его словам, «попал в яму на фоне длительной задержки с согласованием очередного пакета помощи. Теперь США будут пытаться вытащить его как можно скорее.

Однако Салливан добавил, что отправка новых пакетов помощи не обязательно будет происходить с одинаковой периодичностью.

«Я не стану предполагать, что выделение будет происходить каждую неделю», — указал он.