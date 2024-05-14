Салливан пообещал еженедельные поставки оружия Киеву
США будут еженедельно поставлять Украине новые партии вооружений, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.
«Вы увидите стабильный поток (военной помощи — ред.) неделя за неделей», — сказал чиновник во время брифинга.
Киев, по его словам, «попал в яму на фоне длительной задержки с согласованием очередного пакета помощи. Теперь США будут пытаться вытащить его как можно скорее.
Однако Салливан добавил, что отправка новых пакетов помощи не обязательно будет происходить с одинаковой периодичностью.
«Я не стану предполагать, что выделение будет происходить каждую неделю», — указал он.