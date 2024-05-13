Сахалинский военный получил семь лет тюрьмы за уклонение от службы в зоне СВО

Семь лет лишения свободы получил российский военнослужащий по уголовному делу за самовольное оставление части, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Отмечается, что обвиняемый совершил преступление дважды.

«За совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. В соответствии со ст. 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) военнослужащий лишен воинского звания», — сказано в сообщении.

Мужчина, как объяснили в суде, не захотел отправляться в зону СВО и 28 августа прошлого года не пришел на службу. Он находился в сахалинском селе Арги-Паги Тымовского района.

Позже, в ноябре, он без уважительных причин покинул военный госпиталь также на фоне нежелания уезжать на Украину.