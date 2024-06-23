Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за его слова о наследном принце
Завершение соглашения между США и Саудовской Аравией в нефтяной сфере было местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана, которого Джо Байден ранее называл «изгоем», заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что глобальные балансы и позиции стратегических союзников Запада сегодня кардинально меняются.
«Можно сказать, что игроки по обе стороны Атлантики движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. Старый порядок быстро рушится. Западные лидеры, преследующие максималистские цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше», — написал Тутар.
О начале новой эры говорит, в частности, завершение соглашения, по которому Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары, пояснил автор публикации. Байден во время предвыборной кампании в 2020 году назвал бин Салмана «изгоем» и пообещал привлечь его к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги.
Соответствующее решение Тутар назвал полным фиаско для США. Крах нефтедоллара, по его словам, сместит Соединенные Штаты с места мировой сверхдержавы.
«Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке. Наследный принц отомстил Байдену, назвавшему его „изгоем“», — подытожил Тутар.