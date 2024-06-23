Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за его слова о наследном принце

Завершение соглашения между США и Саудовской Аравией в нефтяной сфере было местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана, которого Джо Байден ранее называл «изгоем», заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. Его слова приводит РИА Новости .

Он отметил, что глобальные балансы и позиции стратегических союзников Запада сегодня кардинально меняются.

«Можно сказать, что игроки по обе стороны Атлантики движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. Старый порядок быстро рушится. Западные лидеры, преследующие максималистские цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше», — написал Тутар.

О начале новой эры говорит, в частности, завершение соглашения, по которому Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары, пояснил автор публикации. Байден во время предвыборной кампании в 2020 году назвал бин Салмана «изгоем» и пообещал привлечь его к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги.

Соответствующее решение Тутар назвал полным фиаско для США. Крах нефтедоллара, по его словам, сместит Соединенные Штаты с места мировой сверхдержавы.

«Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке. Наследный принц отомстил Байдену, назвавшему его „изгоем“», — подытожил Тутар.