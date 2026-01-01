С 1 января Болгария стала 21-м членом еврозоны

сегодня в 02:56

С 1 января 2026 года Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты, став 21-й страной еврозоны, сообщает РИА Новости .

Курс обмена установлен на уровне 1,95583 болгарского лева за один евро, что соответствует исторически закрепленному курсу немецкой марки.

Решение о присоединении было окончательно одобрено Советом Европейского союза 8 июля 2025 года.

Переход сопровождался широкой общественной дискуссией и протестами противников отказа от национальной валюты. Несмотря на решение Конституционного суда, признавшего незаконным отказ парламента провести референдум по этому вопросу, процесс перехода был завершен в установленные сроки.

Болгария является членом Евросоюза с 2007 года.

