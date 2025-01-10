«Русский выше китайского»: Запад заметил важный сигнал в почтовых марках КНДР

Северная Корея впервые включила русский язык в описание новых государственных почтовых марок, которые выпустят в 2025 году. Это отражает усиливающуюся связь между Пхеньяном и Москвой, причем в некотором смысле РФ для КНДР даже более важный партнер, чем Китай, сообщает южнокорейское Yonhap со ссылкой на северокорейское филателистическое агентство.

КНДР 20 января выпустит четыре почтовых марки на четырех языках — корейском, русском, китайском и английском. Это первый случай, когда уведомление о выпуске северокорейской почтовой марки включало русский язык, причем русский язык даже не включали в уведомление о выпуске в 2015 году — в честь особого года дружбы между Москвой и Пхеньяном.

Южнокорейское СМИ замечает, что такой шаг воспринимается как факт более тесного сотрудничества между КНДР и РФ после того, страны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С недавнего времени Северная Корея укрепила связи с Россией в целом ряде аспектов, в том числе экономическом.

«Кроме того, альбомам марок, выпущенным Северной Кореей в прошлом месяце на темы дружбы страны с Китаем и Россией, был присвоен код „Ba79“ для русской версии и „Ba80“ для китайской версии, что поставило русский альбом выше китайского», — заметило южнокорейское агентство Yonhap.

Этот факт может говорить о том, что теперь КНДР может быть заинтересована в крепких связах с Россией больше, чем с Китаем, выступающим «традиционным союзником Севера».