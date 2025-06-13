Рубио: США не участвовали в ударах Израиля по Ирану

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не помогали Израилю в атаке на Иран, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что США были информирован Израилем о нанесении ударов, которые, по их заявлению, «необходимы для самообороны».

Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране. Отмечается, что Израиль атакуют в Иране десятки целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.

Ранее в Сети появилась информация, что США планируют частично эвакуировать свое посольство в Ираке на фоне возросших рисков безопасности в этом регионе. При этом министр обороны США Пит Хегсет согласовал для американских военных добровольную эвакуацию из стран Ближнего Востока.