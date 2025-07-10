Рубио: США хотят получить дорожную карту завершения конфликта на Украине
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После встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят видеть четкий план действий по прекращению боевых действий в Украине. Для этого Вашингтону нужна соответствующая дорожная карта, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Рубио заявил, что на данный момент уже существует необходимость создания плана, который покажет четкий путь к завершению конфликта на Украине. Переговоры с главой российского МИДа американский госсекретарь назвал важным и честным.
Американский и российский дипломаты общались почти час в рамках мероприятий АСЕАН в Малайзии.
Ранее Рубио заявил, что на встрече с Лавровым США получили принципиально новые предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.