Рубио: обещание по ядерным испытаниям включает средства доставки

«Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки», — отметил он.

По его словам, решение Трампа о возможных тестах связано с желанием убедиться в безопасности ядерного оружия.

Ранее Трамп заявлял, что отдал распоряжение Пентагону незамедлительно возобновить испытания ядерного оружия, ссылаясь на то, что, по его мнению, этим занимаются другие страны. При этом он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, и подразумеваются ли ядерные взрывы.

