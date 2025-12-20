Рубио неоднократно пошутил о прямой линии с Путиным

Американский госсекретарь Марко Рубио несколько раз пошутил на тему программы «Итоги года с Владимиром Путиным» при ответе на вопросы журналистов, сообщает ИА «Регнум» .

«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — спросил Рубио у корреспондента, который начал свою речь с имени президента РФ.

Он также уточнил детали прошедшего мероприятия. Госсекретарь предположил, что программа с Путиным может отвлечь внимание от его мероприятия со СМИ.

Как рассказали Рубио, продолжительность прямой линии с Путиным была свыше 4 часов. Он ответил, что не сможет достичь аналогичного результата, его общение с журналистами будет идти только 1,5 часа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.