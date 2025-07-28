Рубио: Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в скором времени начнутся переговоры на высоком уровне по прекращению огня между Камбоджей и Таиландом, сообщает РИА Новости .

«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», — сообщил он в соцсети X.

По его словам, сотрудники госдепартамента Соединенных Штатов уже находятся в Малайзии для содействия переговорам.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей разгорелся 24 июля утром в спорной пограничной территории провинции Оддар-Миенчей. Таиландская сторона объяснила свои действия необходимостью защиты гражданского населения, заявив, что камбоджийские военные обстреливали жилые районы и медицинские учреждения на территории страны из тяжелого оружия.

Камбоджа, в свою очередь, через министерство обороны заявила, что ее военные лишь защищались от вторжения таиландских войск на их территорию.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет требовать прекращения огня между Таиландом и Камбоджей.