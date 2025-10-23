RT показал, как ИИ заставил западных лидеров говорить правду

К 20-летию RT опубликованы ИИ-ролики с Обамой, фон дер Ляйен и Джонсоном

RT опубликовал видео, в которых с помощью искусственного интеллекта западные политики, включая экс-президента США Барака Обаму, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего британского премьера Бориса Джонсона, отвечают на неудобные вопросы, сообщает RT .

RT представил серию видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, в которых западные лидеры дают откровенные ответы на острые вопросы. В роликах использованы образы Барака Обамы, Урсулы фон дер Ляйен и Бориса Джонсона.

Проект приурочен к 20-летию телеканала. В видео политики, благодаря технологиям ИИ и элементам иронии, якобы признаются в том, о чем обычно умалчивают на публике.

RT отметил, что для создания этих материалов использовались современные нейросети. По словам авторов, цель проекта — показать, как искусственный интеллект может менять восприятие публичных заявлений и поднимать важные вопросы, которые остаются без ответа.