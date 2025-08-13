сегодня в 17:12

RT будет освещать саммит Путина и Трампа на Аляске

RT будет освещать переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом непосредственно с места событий. Встреча пройдет на Аляске.

Подробности этого исторического события будут доступны, в частности, в Telegram-канале «RT на русском».

Встреча в формате саммита Россия — США запланирована на 15 августа. В мероприятии также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Представители Белого дома заявили, что визит российского президента Владимира Путина является большой честью для Соединенных Штатов, и президент Дональд Трамп будет рад встретить его в Америке.