Российскому журналисту отказали в аккредитации на саммит НАТО

Корреспондент ТАСС получил отказ в аккредитации на саммит НАТО в Гааге

Департамент публичной дипломатии НАТО отказал корреспонденту ТАСС в аккредитации на саммит НАТО, который запланирован на июнь 2025 года. Предварительно известно, что международное мероприятие пройдет в Гааге, пишет ТАСС .

«С сожалением сообщаем, что в этот раз ваша заявка на получение аккредитации для СМИ отклонена. Причины этого решения не подлежат обсуждению» — говорится в электронном письме.

В сообщении департамента публичной дипломатии также говорится, что данное решение является окончательным.

В начале лета 2025 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев получил приглашение поучаствовать в саммите НАТО. Тогда дипломатические источники сообщили, что у Украины будет возможность заявить о необходимости военной поддержки, но не более того.