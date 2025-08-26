Российский титановый гигант может возобновить сотрудничество с Boeing

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», один из мировых лидеров в производстве титана, официально подтвердило свою готовность возобновить сотрудничество с американским авиастроительным гигантом Boeing и развивать партнерские отношения в полном объеме, сообщает «Интерфакс».

Особое внимание уделяется готовности предприятия Ural Boeing Manufacturing, открытого еще в 2009 году в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области, незамедлительно выйти на полную мощность для обеспечения стабильных поставок.

Boeing, долгие годы бывший одним из крупнейших потребителей российского титана, отказался от закупок в 2022 году, что привело к приостановке деятельности совместного предприятия. Ситуацию осложнило включение «ВСМО-Ависмы» в сентябре 2023 года в санкционный список по правилам экспортного контроля США, что означает необходимость получения специальных лицензий для любых сделок с корпорацией.

Позиция российской стороны по вопросу возобновления поставок была ранее озвучена первым вице-премьером Денисом Мантуровым, который заявил, что Россия рассмотрит такую возможность в случае заинтересованности Boeing, однако официальных обращений от американской компании в правительство РФ пока не поступало.