Российский предприниматель мог продать свою арестованную яхту
Приписываемую бизнесмену Гурьеву яхту продали на Карибских островах
Приписываемую российскому бизнесмену Сергею Гурьеву яхту Alfa Nero продали на Карибских островах втрое меньше первоначальной цены, пишет газета «Известия».
Минюст США арестовал судно из-за якобы его причастности российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, который попал под санкции.
Яхта была два года пришвартована в островном государстве Антигуа и Барбуды в Карибском море.
По данным Bloomberg, яхту приобрел неизвестный покупатель за 40 млн долларов, при ее рыночной стоимости в 120 млн долларов.
Сам российский бизнесмен отрицает, что является хозяином Alfa Nero.