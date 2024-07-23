Российский предприниматель мог продать свою арестованную яхту

сегодня в 06:33

Приписываемую российскому бизнесмену Сергею Гурьеву яхту Alfa Nero продали на Карибских островах втрое меньше первоначальной цены, пишет газета « Известия ».

Минюст США арестовал судно из-за якобы его причастности российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, который попал под санкции.

Яхта была два года пришвартована в островном государстве Антигуа и Барбуды в Карибском море.

По данным Bloomberg, яхту приобрел неизвестный покупатель за 40 млн долларов, при ее рыночной стоимости в 120 млн долларов.

Сам российский бизнесмен отрицает, что является хозяином Alfa Nero.