Российский посол счел запрет США на поставку металлов попыткой помешать СВО

США и Великобритания запретили импортировать российский алюминий, медь и никель, чтобы попытаться помешать успехам СВО на Украине, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова цитирует РИА Новости .

Дипломат назвал введенный Вашингтоном и Лондоном запрет приобретение российских металлов политизированным шагом, похожим на «пальбу без разбору».

По словам Антонова, в Белом доме хотят дестабилизировать работы мировых рынков и предпринимают «нелегитимные шаги как доказательства „лидерства“ в сдерживании России. А также как попытку помешать нашим успехам в СВО», — указал дипломат.

В пятницу американский минфин объявил о запрете на ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения. Позже к санкциям присоединились в Лондоне.