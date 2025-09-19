Российский мэр уволился спустя 5 дней после обещания сделать многое для города

Мэр Чебоксар подал в отставку спустя пять дней после обещания сделать многое

Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов подал в отставку, о чем он сообщил в личном Telegram-канале . Пятью днями ранее, после выборов, глава чувашской столицы благодарил избирателей и выражал уверенность, что вместе они сделают «еще больше важных дел».

«Дорогие горожане! В связи с постановкой новых задач и сложением полномочий главы города Чебоксары хочу выразить слова благодарности всем, с кем работал в одной команде», — написал градоначальник 19 сентября.

Он подчеркнул важность того, что в управленческой структуре Чувашии «сохранилась стабильность», после чего поздравил главу республики Олега Николаева с переизбранием. Доброхотов добавил, что за время работы мэром всегда старался быть «максимально полезным» для чебоксарцев.

«Настраиваемся на решение задач, продолжаем работать на благо города и республики!» — подытожил он.

В конце прошлой недели, 14 сентября, Владимир Доброхотов благодарил жителей Чебоксар за участие в голосовании на выборах. Мэр признавался, что ему важно чувствовать поддержку и доверие избирателей.

«Горжусь тем, что мы с вами — одна команда. Что вместе сделали много важных дел и еще больше — сделаем! Спасибо вам за это!» — заявлял политик 14 сентября.