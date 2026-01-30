Российское грузовое судно «Синегорск» подошло к британским берегам и вызвало тревогу у НАТО, после чего британские военные подняли вертолет для наблюдения, сообщает «Царьград» .

Российское грузовое судно «Синегорск» было замечено вблизи британских берегов, что вызвало обеспокоенность у НАТО. По данным The Telegraph, судно бросило якорь рядом с подводными кабелями связи, соединяющими Великобританию с США, Канадой, Португалией и Испанией. В ответ британские военные подняли вертолет Wildcat для наблюдения за судном.

Представитель министерства обороны Великобритании заявил, что Россия такими маневрами может пытаться нанести на карту западные подводные кабели и трубопроводы. В публикации отмечается, что «Синегорск» не находится под британскими санкциями и покинул Бристольский залив после инцидента.

Тем временем в Китае издание Sohu прокомментировало недавние полеты российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и истребителей в сторону Японского моря. По мнению автора, эти действия стали «жесткой пощечиной» Японии и напоминанием о нерешенных вопросах Второй мировой войны.

В США также произошла смена подхода к урегулированию конфликта на Украине. По информации The Washington Post, американские власти считают, что вопросы территорий между Россией и Украиной должны решаться на высшем уровне при участии президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пока Киев не дал ответа на предложение Москвы о переговорах, стороны готовятся к новым встречам.

