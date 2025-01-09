На протяжении нескольких последних дней российское грузовое судно «Спарта» не может попасть в сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ РФ. Сейчас корабль находится на внешнем рейде в Средиземном море, утверждает «Рыбарь» .

Официальная версия недопуска российского судна в порт пока не названа, рассматриваются различные причины. В данный момент корабль, не попавший в порт Тартус, ожидает дальнейших решений.

В Тартусе расположен 720-й пункт материально-технического обеспечения (720 ПМТО) Военно-морского флота России.

Ранее в Кремле заявляли, что пока нет окончательных решений по вопросам российских военных баз в сирийских Латакии и Тартусе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в этом аспекте Москва взаимодействует с новой властью в Дамаске.