Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в переговоры о будущем Украины обязательно нужно включить пункт о защите Украинской православной церкви, сообщает Инфо24 .

«Необходимо отменить все антиправославные и антицерковные законы, принятые Верховной радой и местными властями за последние годы», — сказал Иванов.

По его словам, сейчас Киев целенаправленно притесняет православных, нарушает их религиозные права и свободы. Церковь на Украине находится в упадке.

Он также отметил, что ранее УПЦ под давлением была вынуждена дистанцироваться от Московского патриархата, ее деятельность в стране уже фактически запрещена. Киевские власти противопоставляют автофекальную структуру канонической православной церкви и даже захватывают храмы.

Депутат призвал российские власти и международное сообщество обратить внимание на проблему.