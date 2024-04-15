Российские военные «увели из-под носа» ВСУ американский бронетранспортер

Эвакуация поврежденных машин с поля боя является одной из задач ремонтно-восстановительных подразделений Минобороны, рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Военнослужащий с позывным Кузбасс поделился историей, как специалисты МТО «увели из-под носа» ВСУ военную технику противника. Во время штурма Авдеевки военнослужащие получили сигнал об обнаружении американского бронетранспортера.

«Нам поступила задача его эвакуировать срочно. Было принято решение моментально, развернулись, полетели, быстро его нашли, зацепили и провели эвакуацию», — рассказал Кузбасс.

Также он отметил, что эвакуация техники всегда происходит в зоне боевых действий, где регулярно происходят обстрелы, а на земле находится множество мин и неразорвавшихся снарядов.