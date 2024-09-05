Также российские военные нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Дзержинск, Гродовка, Щербиновка, Михайловка, Журавка, Мемрик и Селидово в ДНР. Бойцы отразили 8 контратак противника, в том числе штурмовой бригады «Лють», сформированной из национальной полиции Украины.

На этом направлении ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, а также два танка, БТР, три автомобиля. Уничтожены французская САУ Caesar, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

Накануне ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР — Карловку. Успехи на фронте показывают подразделения группировки войск «Центр».